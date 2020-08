Les arbitres Sitor Ndour et Cie n’ont pas baissé les armes à propos de leur guerre contre le Cng dirigé par Alioune Sarr. En effet, ce dernier avait sévèrement sanctionné les arbitres qui étaient en grève pour réclamer une meilleure condition de travail. Après des revendications non satisfaites, Sitor Ndour brise le silence pour demander au ministre de prendre ses responsabilités. Et annonce la démission d’Alioune Sarr de l’instance dirigeante de la lutte.

sourcce: dakaractu