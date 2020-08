Liverpool est revenu au combat avec une large victoire (3-0) sur Stuttgart pour lancer sa pré-saison. Sadio Mané et ses coéquipiers affrontaient le club allemand Stuttgart, ce samedi en Autriche.

Roberto Firmino a ouvert le score très tôt, suite à un excellent travail du jeune Curtis Jones. Plus tard, juste avant la pause le Brésilien offrait le but du Break à Naby Keita. Rhian Brewster a conclu le festival à la 68e minute. Sadio Mané a démarré la rencontre avec Firmino et Salah en attaque.

wiwsport.com