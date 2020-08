Jeune Afrique a dévoilé les 10 personnalités les plus influentes et incontournables sur le plan sportif en Afrique. Dans ce classement, il y a des footballeurs, des présidents de fédération, des dirigeants de clubs. Un top 10 où l’on retrouve deux Sénégalais: Fatma Samoura et Sadio Mané.

Sadio Mané, Didier Drogba, Mohamed Salah sont les trois footballeurs de ce top 10. Samuel Eto’o a été zappé par le magazine panafricain. Toutes ces personnalités apportent, à leur manière, leur pierre à la construction du football africain.

Voici les 10 personnalités les plus incontournables dans le sport africain :

Ahmad Ahmad : Il est le président de la CAF. Il est élu à la tête de la Confédération Africaine de Football depuis 2017. Il est venu en remplacement du légendaire Issa Hayatou.

Mouad Hajji : le Marocain est le numéro 2 de la CAF, secrétaire général de l’institution.

Moise Katumbi : Président du TP Mazembe, l’homme de 54 ans a littéralement changé le visage du club. Cette formation joue un rôle majeur sur l’échiquier africain.

Fatma Samoura : La Sénégalaise est la secrétaire générale de la FIFA. Un exploit pour cette ancienne diplomate.

Antonio Souaré : Président de la Fédération Guinéenne de Football, il essaie tant bien que mal de faire développer le football local. Il a permis au Horoya AC d’atteindre un niveau acceptable sur le continent avant de céder sa place à son fils, Soufiane.

Fouzi Lekjaa : Il est membre du comité exécutif de la CAF et président de la Fédération Royale Marocaine de Football depuis 2014.

Didier Drogba : Il n’est plus à présenter. Ancienne star de la Côte d’Ivoire et de Chelsea. Il est actuellement candidat pour les élections à la Fédération Ivoirienne de Football.

Constant Omari : C’est l’homme fort du football en RDC. Il occupe le poste de président de la Fédération (FECOFA) depuis 2003. Une véritable longévité.

Sadio Mané : International sénégalais, il flambe actuellement sous les couleurs de Liverpool. Vainqueur du trophée de Joueur Africain de l’année 2019, il a été récemment désigné par les fans de Premier League comme étant le meilleur joueur de la saison.

Mohamed Salah : Le Pharaon évolue dans la même équipe que Mané. Ils forment à eux deux une paire très puissante chez les Reds.

source: jeuneafrique