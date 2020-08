Dans une interview accordée au média belge Walfoot, Papiss Demba Cissé déclare qu’il ambitionne d’aider les jeunes talents sénégalais à réaliser leurs rêves de devenir professionnels.

Cissé veut ouvrir une académie de football

Comme son compatriote Sadio Mané, qui œuvre souvent dans le social, Papiss Cissé sait aussi d’où il vient et veut aider les plus jeunes.

«J’essaie de rendre ce que le football m’a apporté »

“J’ai un projet qui me tient à coeur, mettre en place une Académie au Sénégal. J’ai déjà acheté les terrains et tous les matériaux, il ne reste plus qu’à construire. Aider les jeunes à concrétiser leurs rêves et pouvoir leur donner une chance de devenir joueur pro. Pouvoir mettre à leur disposition de bonnes infrastructures comme en Europe. Quand nous étions jeunes, nous jouions dans la rue avec des ballons parfois dégonflés. Ce n’est pas toujours évident, alors j’essaie de rendre ce que le football m’a apporté”, a déclaré Papiss Cissé.

Senego