Après le match nul insipide entre Bordeaux et Nantes en guise de lever de rideau, vendredi (0-0), Lille et Rennes ont offert un spectacle digne de ce nom ce samedi à Pierre-Mauroy, dans le cadre du premier acte de la Ligue 1.

Une rencontre sanctionnée d’un match nul (1-1) et de deux cartons rouges ! Les hommes de Julien Stéphan ont semblé plus à l’aise physiquement, mieux organisés. La première période des rennais a été inaboutie et ils ont concédé l’ouverture du score à la 40e.

Le club de Mbaye Niang et Edouard Mendy enregistre un seul point dans cette première journée et occupe pour le moment la troisième place du classement.

