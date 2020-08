Comme la plupart des championnats stoppés par le Covid-19, la Premier League a repris en Arabie Saouadite. À l’occasion de la 26e journée, Al-Ahli et Al-Hilal s’affrontaient jeudi soir, et ce sont les locaux qui se sont imposés 2-1. Mais cette rencontre a été marquée par le nouveau malaise de Bafétimbi Gomis.

En début de rencontre, l’attaquant français (20 buts en 24 matches de championnat) s’est écroulé dans la surface… Le staff médical a dû rapidement intervenir et finalement, le joueur de 35 ans a pu reprendre la rencontre et la terminer.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que l’ancien avant-centre de l’ASSE, l’OL ou encore l’OM est victime de ce genre de malaise. Le natif de La Seyne-sur-Mer en avait déjà fait lorsqu’il était à Galatasaray ou encore Swansea City. Mais le principal concerné a rapidement rassuré ses supporters : «merci pour vos nombreux messages. Plus de peur que de mal.»

Thanks for your many messages.

More fear than harm.

We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.

Thanks again, your lion who loves you very much.

