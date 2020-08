Bristol City veut garder Famara Diedhiou, un nouveau contrat en cours

Bristol City est sur le point de conclure un nouvel accord avec l’attaquant clé Famara Diedhiou. Il reste un an dans le bail du meilleur buteur du club qui veut le prolonger.

Les discussions entre les représentants du meilleur joueur de la saison et le PDG Mark Ashton se poursuivent depuis un certain temps et maintenant l’entraîneur-chef s’est exprimé sur la question informe Bristol Live.

Discutant de la situation du joueur qui anime le débat actuellement suite à son tweet du sablier, Dean Holden lors d’une interview à la radio avec BBC Radio Bristol samedi après-midi, a expliqué qu’il espére que les discussions seront terminées.

« La vérité est que le club de football adore Fam et nous aimerions qu’il reste. J’ai eu des discussions avec Fam la semaine dernière en face à face et au téléphone, lui disant que nous avons désespérément besoin qu’il reste. Il aime le club, il aime où il vit et il aime la façon dont nous travaillons. Dans l’ensemble, nous espérons qu’il signera un nouveau contrat et restera avec nous » a t’il déclaré selon notre source rapporté par wiwsport.

« Mark Ashton est en contact avec son agent depuis longtemps maintenant – il a de bonnes relations avec eux. Cela dure depuis longtemps maintenant. Il entre dans la dernière année de son contrat et il a raison de regarder d’autres options, mais il a le sentiment – et il m’a insisté il y a quelques jours – qu’il veut rester » a souligné l’entraineur qui rassure ainsi les nombreux fans qui ont pris d’assaut les pages officielles du joueur pour le supplier de rester.

Des nouvelles sur cette nouvelle offre synonyme de prolongation sont attendues probablement au début de la semaine prochaine. Si tous les détails sont résolus et surtout si l’intérêt des clubs étrangers est ignoré, cela pourrait être bénéfique pour le club anglais qui a commencé sa préparation pour la saison prochaine. Wiwsport vous informait que le joueur de 27 ans est sur le viseur de plusieurs clubs évoluant en première division. Depuis trois ans, Famara Diedhiou évolue en Championship.

wiwsport.com