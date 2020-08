« Le joueur concerné va bien », a indiqué l’ASM, sans préciser son identité. Le club de Diao Baldé Keita et de Sofiane Diop, lance sa saison dimanche contre Reims.

Après Nice, Angers, le Paris FC (Ligue 2) et Lens, plus tôt vendredi, c’est au tour de l’AS Monaco d’annoncer un cas positif au Covid-19 au sein de son effectif. « Un cas de Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel », écrit le club princier dans un communiqué médical. « Le joueur concerné va bien », poursuit le club, sans livrer soin identité. « Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités sanitaires », précise encore l’ASM qui débutera en Championnat dimanche contre Reims à Louis-II, rapporte l’equipe.

wiwsport.com