La Ligue 2 reprend ses droits ce samedi, après un arrêt prématuré de la saison précédente, dû à la pandémie du COVID, et une préparation intensive, les 20 clubs de l’antichambre de l’élite française vont se livrer un combat acharné pour l’accession ou le maintien, durant toute la saison. Comme à l’accoutumée, nombreux sont des joueurs sénégalais qui seront en Lice pour cette saison.

L’équipe de Sochaux entraînée par l’ancien international sénégalais Omar Daf, est le club professionnel le plus sénégalais en France, avec sept footballeurs de nationalité sénégalaise dans son effectif. Il est suivi par les promus, Dunkerque et Pau Fc, respectivement quatre et trois éléments sénégalais. Rodez arrive en troisième avec trois pions. Amiens, Nancy, Clermont, Grenoble, Guingamp, Caen,Châteauroux et Paris Fc totalisent chacun deux joueurs du pays de la teranga dans leurs effectifs.

Abdellah Ndour ( Sochaux) Pape Paye (Sochaux) Joseph Lopy (Sochaux) Rassoul Ndiaye (Sochaux) Ousseynou Thioune (Sochaux) Steve Ambri ( Sochaux) Christophe Diedhiou ( Sochaux) Adon Gomis ( USL Dunkerque) IBbrahim Cissé ( USL Dunkerque) Alioune Ba ( USL Dunkerque) Demba Thiam (USL Dunkerque) Mort Talla Ngueur ( Pau) Idrissa Ba ( Pau) Abdourahmane Ndiaye (Pau) Mamadou Diatta ( Pau ) Pape Sané ( Rodez) Daouda Gueye (Rodez) Nathanaël Dieng (Rodez) Moussa Djitte ( Grenoble) Mamadou Diallo (Grenoble) Amadou Ciss ( Amiens ) Moussa Konate (Amiens) Ousmane Cissokho (Nancy) Saliou Ciss ( Nancy) Ouparine Djoco (Clermont) David Gomis ( Clermont) Yanick Gomis ( Guingamp) El hadji Ba ( Guingamp) Adama Mbengue (SM Caen) Santy Ngom ( SM Caen) Issa Marega (Châteauroux) Opa Sankharé ( Châteauroux) Moustapha Name ( Paris Fc) Youssoupha Ndiaye (Paris Fc) Pape Maissa Ba ( Troyes) Aly Ngom (Auxerre) Elhadj Dabo (Valenciennes) Jamal Thiare ( Le Havre) Pape Ibnou Ba (Niort) Alassane Ndiaye (Ajaccio) Joris Correa ( Chambly)

