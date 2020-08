L’ancien joueur de Génération Foot est prêté à nouveau, cette fois ci pas en ligue 2 mais dans un club belge.

L’ailier gambien de 21 ans est prêté sans option d’achat au Royal Football Club Seraing qui évolue en 3e division belge. Il s’agit de son deuxième prêt depuis sa venue dans le club de la Mosselle en juillet 2017 où son contrat court jusqu’en 2022.

Ablie Jallow a évolué à Ajaccio la saison passée où il a disputé en Ligue 2, 11 matchs et inscrit un but. Le RFC Seraing est un club partenaire de Génération Foot, Abou Lo et Amadou Dia Ndiaye y évoluent en plus d’autres grenats.

wiwsport.com