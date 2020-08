Moussa Koné et Sidy Sarr étaient absents lors de la reprise des entraînements à Nîmes. Les deux joueurs étaient bloqués au Sénégal pour des raisons administratives comme l’a expliqué wiwsport.

Le premier cité est revenu sur ce retard qu’il regrette même s’il avoue que c’était involontaire de leur part. « Ce n’est vraiment pas professionnel ça on est d’accord mais aussi on avait des problèmes avec les vols par rapport au Covid. C’est sûr que ça ne se produira plus. On était prêt à assumer toutes les conséquences parce que c’est vraiment anormal ce que l’on a fait même si entre guillemets ce n’était pas de notre faute parce que l’on avait fait tout notre possible pour revenir à temps. Après on nous a mis de côté en marge du groupe. C’était triste mais on avait mérité notre sanction. À 4h, 5h du matin, le coach m’aurait dit de venir, je serais venu. Il fallait assumer. Comme Jérôme (Arpinon) dit : « personne est indispensable dans ce groupe. » Il faut respecter le groupe car on est une famille » a expliqué Moussa Koné dans une interview avec objectif gard.

S’il a pu intégrer l’équipe première et continuer la préparation pour la nouvelle saison qui démarre dimanche, ce n’est pas le cas de Sidy Sarr qui est renvoyé dans la réserve. « Ça je ne veux pas trop en parler parce que c’est la décision du coach. Évidemment que ça me ferait plaisir que Sidy soit sur le terrain car je veux qu’il réussisse. Après on reste des professionnels et nous répondons présent dès que l’on fait appel à nous. Un jour un l’autre on peut partir je ne vais pas jouer toute ma carrière dans un seul club avec Sidy. Mais s’il revient dans le groupe ça serait sympa ». Les deux joueurs ont été formé à Dakar Sacré Coeur et ont évolué ensemble en sélection nationale U20.

wiwsport.com