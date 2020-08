Absent lors deux derniers matchs, Makhete Diop s’est illustré ce mercredi avec son 6e but de la saison inscrit malgré la défaite.

Malgré l’ouverture du score à la 17e minute, Makhete Diop et Al Shabab ont perdu face à Al Raed (1-2). Un très beau but, du haut de ses 1.88 m, l’attaquant a réussi une frappe puissante de la tête. N’empêche, Al Shabab où évolue aussi Alfred Ndiaye s’est fait renverser et occupe pour le moment la 7e place après cette 26e journée disputée.

