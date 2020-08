Cette saison, Astou Traoré va évoluer en première division italienne (Serie A1). Une nouvelle expérience pour la joueuse de 34 ans.

Le club a effectué son rappel des troupes ce jeudi. Astou Traoré était présente lors du rassemblement d’une Fila prête à entamer sa huitième saison consécutive dans la série A1 féminine. La saison démarre le 4 septembre prochain.

Au-delà des tests physiques et des visites individuelles, qui avaient déjà commencé ces derniers jours, les 16 Lupe ont rencontré leurs fans, une tradition du club italien. Occasion pour la Lionne de lancer un message aux fans : « J’ai de grandes motivations, je sais que l’équipe est valable et attendue et même ces dernières saisons, elle avait l’habitude de bien faire. Je sais ce que signifie de jouer dans un environnement qui se définit comme une famille, c’est la meilleure recette pour prendre le terrain toujours en quête de victoire » a t’elle déclaré.

Voici le programme de la pré-saison

• Dim 30/08: tournée à Brescia avec Costa Masnaga et Brescia

• Sam 05/09: Fila San Martino – Umana Reyer Venise

• Dim 13/09: Geas Sesto San Giovanni – Fila San Martino

• Dim 20 / 09: Fila San Martino – Geas Sesto San Giovanni

• 24-26-27 / 09: Final Eight Super Coupe d’Italie

wiwsport.com