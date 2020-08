Le Paris Saint-Germain va enfin disputer sa première finale de l’histoire en Ligue des Champions, après son succès en demi-finale contre le RB Leipzig. Et qui dit finale historique dit prime historique. Cependant, le milieu sénégalais du PSG, Idrissa Guèye, va percevoir une sacrée belle somme en cas de victoire finale.

Les dirigeants se veulent reconnaissants

Pour les dirigeants du PSG, si les Parisiens se mettent à rêver d’une victoire finale contre le Bayern Munich dimanche soir, une bien belle récompense pourrait les attendre.

Une prime d’un million d’euros

En effet, l’Équipe nous informe ce lundi matin qu’en cas d’ultime victoire dans ce match à Lisbonne, les Parisiens percevront chacun une prime d’1 M€ brut soit plus de 600 millions de F CFA, découpée d’une façon bien précise. 500 000 € pour la victoire en C1, 400 000 € pour le titre de Ligue 1, et 50 000 € pour chacune des deux coupes nationales.

Ce dimanche cela pourrait s’avérer payant. Une prime des plus belles pour une finale des plus incroyables. De quoi avoir l’eau à la bouche pour Idrissa Guèye et ses partenaires.

Ouest France