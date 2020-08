Je fais suite à votre lettre du 19 août 2020 par laquelle vous me sommez d’organiser l’assemblée générale d’informations du District de Basket-ball de Guediawaye, structure à laquelle j’ai démissionnée depuis le premier semestre de 2019.

Je vous prie de vous rapprocher de l’Inspecteur départemental Monsieur Samuel pour en avoir de plus amples informations. Je tenais à préciser, en guise d’éclairage, que le seul organe du District est le bureau conformément à l’arrêté dont vous avez évoqué dans votre lettre. Le District se réunissait régulièrement et toutes les informations relatives aux activités et aux finances étaient données jusqu’au moindre détail. Toutes les réunions valaient assemblées générales et tous les membres étaient au même niveau d’informations.

Le District ne dispose ni d’une assemblée générale, ni d’un comité directeur, encore moins de commissaires aux comptes ( lire arrêté ).

J’ai personnellement ouvert un compte à la BOA de Guediawaye avec comme signataires le Président et le Trésorier général , Monsieur Alioune Diop de Disso Basket. J’ai déboursé personnellement tous les frais liés à cette opération et mis un dépôt de 50000 FCFA.

Le tournoi GUEDIAWAYE SUMMER TOURNAMENT, les tournois itinérants de la petite catégorie et les autres formations étaient intégralement financés par ma personne et pour un montant de plus d’un million (1 000 000 )FCFA , s’y ajoute 100 000 FCFA reçu des mains de l’ancien Président de la Ligue Monsieur Ibrahima Diagne.

C’est lors de la finale que nous avons reçu des soutiens détaillés comme suit:

UNACOIS ( démarché par le Président ) 150000 FCFA

Chambre de commerce de Dakar ( démarché par le Président ) : 200000 FCFA

Tandian ( démarché par Youssou Tall ) 550000 FCFA

Président Fédération Sénégalaise de Basket-ball 500000 FCFA

Au total 1 400 000 FCFA

Tous les chèques étaient endossés soit à votre nom, soit au nom de Souleymane Barry pour des raisons d’efficacité compte tenu de l’urgence . Donc ces recettes étaient considérés comme des encaissements en numéraire.

Les dépenses , pour l’organisation de cette belle finale, qui a mobilisé tout le monde du basket-ball et pour laquelle on a équipé toutes les quatre équipes finalistes, acheté des trophées, confectionné des tee-shirts et autres visuels s’élèvent à 1 515 000

Le gap a été financé par ma personne compte non tenu des autres dépenses diverses . Je rappelle que ce bilan a été consolidé avec Monsieur Souleymane Barry, actuel Trésorier adjoint de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball qui doit certainement conserver toute l’historique de nos travaux dans ses messages whatsApp comme moi et les audios .

Pour l’organisation d’une réunion de bureau qui peut certainement valoir d’ assemblée générale d’informations, je vous prie de vous rapprocher de Monsieur Souleymane Barry , Vice-président de la structure ou peut être l’Inspecteur départemental au cas où il y’aurait des changements.Je tenais à vous remercier pour la loyauté et l’engagement que vous avez fait montre à mes côtés lors de ma courte mission à la tête du District de Basket de Guediawaye et vous prie de recevoir , Frère Youssou TALL, mes salutations distinguées.

Mamadou KEITA, Ancien Président du District de basket-ball de Guediawaye.

Ampliation : Ligue de Dakar de Basket-ball ;

Fédération Sénégalaise de Basket-ball.

