Amiens Sporting Club va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ depuis la relégation du club.

Moussa Konaté pourrait se maintenir dans l’élite français malgré la relégation de son club.

Le club français est en plein chantier pour le recrutement de la saison 2020-2021. Moussa Konaté qui a connu une troisième année moins brillante va certainement quitter le club lors de ce mercato d’été meme s’il lui reste deux ans dans le contrat. Blessé pendant deux mois, il a été moins prolifique contrairement aux deux précédentes saisons où il était le meilleur buteur du club avec 7 buts lors de la saison 2018-2019 et 13 buts en 2017-2018.

Bernard Joannin, président de l’Amiens SC a fait le point sur le recrutement notamment sur les attaquants. « Serhou Guirassy a un bon de sortie et les discussions se poursuivent avec de nombreux clubs français et anglais. Je ne sais pas quel jour mais il va partir et on va la remplacer par un attaquant de grand gabarit. Plusieurs clubs français de Ligue 1 nous ont fait des propositions pour Moussa Konaté et Steven Mendoza est aussi sur le départ » a t’il déclaré.

A 27 ans, Moussa Konaté qui n’a évolué jusqu’ici que dans des championnats de premiére division ne dira certainement pas non à ces offres. Les noms des clubs prétendants ne sont pas encore dévoilés. Il y’a un mois, il était pisté par Hambourg SV, un club allemand en D2. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros selon Transfertmarkt.

wiwsport.com