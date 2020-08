Il vient de boucler sa troisième saison en Championship et Famara Diedhiou, 27 ans, voudra certainement voir ailleurs. Meilleur du club avec 12 buts inscrits après 41 matchs et meilleur joueur de la saison, il est indispensable pour Bristol City mais attire du monde.

Il ne reste plus qu’un an dans le contrat le liant aux Robins (juin 2021) et ses bonne notes (14 buts toutes compétitions confondues) font que le club discute sur l’avenir du joueur. . Son absence aux entraînements de pré-saison à Failand avec le reste de ses coéquipiers commence à agiter les supporters. L’explication est simple : Famara Diedhiou suit les protocoles Covid aprés son voyage au Sénégal, il est en isolement pour 14 jours.

N’empeche le doute plane quant à l’avenir du buteur qui est sur les radars de plusieurs clubs notamment celui de Fenerbahce. Dans un débat sur Bristol Live, les arguments n’ont pas manqué pour démontrer l’importance du joueur dans le club.

Qualifié de « classe mondiale » par son ancien entraîneur-chef Lee Johnson pour défendre la « zone intermédiaire » sur coups de pied arrêtés, le joueur de 27 ans s’est classé 18e du deuxième niveau anglais pour la plupart des duels aériens remportés toutes les 90 minutes jouées la saison dernière. Meme s’il a joué 300 minutes de moins que lors de la campagne précédente, et 13 lors de ses deux saisons précédentes, Diedhiou a marqué à un rythme d’environ un but tous les trois matchs de championnat.

Un équilibre entre la puissance aérienne de Diedhiou et les courses de furetage du vif-argent Nahki Wells semble être le meilleur pari de City pour une attaque avec un impact réel pour aller dans le top six du championnat 2020/21. S’y ajoute que Diedhiou est bien installé dans le West Country avec sa famille. En effet, en prolongeant Diedhiou, les Robins peuvent contrer la tendance de vendre leurs joueurs les plus importants ces derniers temps, et au lieu de cela, de construire régulièrement pour une autre course à la montée en Premier League.

Avec Weimann, Wells et Diedhiou, City serait à nouveau bien équipé en attaque la saison prochaine. Diedhiou fait déjà partie des joueurs les mieux payés du club (beaucoup diraient à juste titre) et ses conditions pour une prolongation dépasseraient cela.

Pourtant, tous ces arguments le poussent à la porte. A 27 ans, Famara Diedhiou voudrait certainement voir ailleurs, évoluer dans un championnat de première division. On parle d’une offre de Crystal Palace et le plus réaliste pour le moment est l’intérêt fort de Fenerbahce. De nouvelles discussions ont lieu entre ses représentants et le club pour déterminer l’avenir du joueur. Mais économiquement, les Robins se présent faibles pour concurrencer avec les prétendants.

