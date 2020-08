Dans un entretien à l’Observateur, L’ancien international sénégalais Souleymane Sané a abordé plusieurs sujets, notamment le niveau du championnat local sénégalais.

Souleymane Sane estime que le football sénégalais est catastrophe et reste professionnel que de nom. « Le championnat sénégalais est catastrophique , il est faible et professionnel que de nom. La preuve les rares joueurs qui sortent de ce championnat ne tiennent pas le coup en Europe. Comment un joueur peut gagner 65000f ? C’est l’équivalent de la 20e division européenne. On ne peut pas performer dans ces conditions. »

wiwsport.com