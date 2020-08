Mesut Özil n’est plus seul. Demba Ba a imité le milieu offensif d’Arsenal en prenant la parole pour dénoncer le manque de considération à l’égard des Ouïghours, persécutés en Chine par le régime de Xi Jinping. Auprès de BBC Sport, l’attaquant de Başakşehir a ainsi appelé les sportifs à agir.

« Quand allons-nous voir le reste du monde défendre les musulmans ? Je sais qu’il y a des footballeurs qui veulent se battre pour la justice, qu’ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens ou de toute autre croyance. En tant que sportifs, nous avons un pouvoir que nous ne connaissons même pas. Si on se réunit et qu’on parle, les choses changent. Si nous nous levons, les gens se lèvent avec nous » , insiste-t-il.

Le Sénégalais estime que les enjeux financiers et l’influence de la Chine sont responsables du silence du monde du football concernant la situation de cette minorité : « S’il y avait eu un risque financier pour Black Lives Matter, cela ne serait pas arrivé.

rsenal a parlé de Black Lives Matter mais quand il s’agissait de vies ouïghoures, Arsenal n’a pas voulu en parler à cause de la pression et de l’impact économique. Quand il y a des bénéfices financiers, certaines personnes ferment les yeux. L’argent a plus de valeur que les valeurs réelles. Je pense que les clubs mettent beaucoup de pression sur les joueurs pour qu’ils ne s’impliquent pas, mais comment ne pas le faire quand on voit l’injustice de ses propres yeux ? »

