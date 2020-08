L’ancien défenseur de Liverpool Dejan Lovren admet qu’il y a de la concurrence entre Mohamed Salah et Sadio Mane, mais affirme que la compétition est au profit des champions de Premier League.

Lovren a quitté Anfield pour rejoindre la formation russe Zenit Saint-Pétersbourg cet été, mettant fin à un séjour de six ans dans le Merseyside. Pendant ce temps, il a noué des liens étroits avec Salah à la suite du déménagement de l’Égyptien de Rome à l’été 2017, un an après que Mane ait rejoint les Reds de Southampton dans un mouvement de 34 millions de livres sterling.

La paire, avec Roberto Firmino, a continué à former l’une des attaques les plus meurtrières du football mondial alors que l’équipe de Jurgen Klopp a remporté la Ligue des champions en 2019 et la Premier League cette année.

Cependant, en cours de route, il y a souvent eu des suggestions infondées d’une rivalité entre l’Egyptien Salah et la star sénégalaise Mane, cette dernière étant mémorablement furieuse par l’incapacité de Salah à lui passer lors d’un match à Burnley en août dernier. Klopp et l’ équipe de Liverpool ont ri de cet incident à l’époque, mais Lovren dit que toute rivalité entre la paire est de toute façon purement bénéfique

« Je le vois différemment », a déclaré le défenseur croate dans des citations diffusées par le site égyptien Kingfut et rapporté par Mirror.

« C’est bien d’avoir une compétition entre les joueurs. C’est normal, Salah veut marquer plus que Mane, et c’est le football. Si les deux joueurs sont en bonne forme, cela sert bien l’équipe et c’est la chose la plus importante. Quand Salah ne marque pas dans un match, il ne blâme pas Mane de ne pas marquer. Au lieu de cela, il se concentre sur ses erreurs pour s’améliorer pour le prochain match » a t’il analysé.

