Sans surprise, l’équipe bavaroise a son ticket pour la finale. Favori de cette compétition, le Bayern Munich s’est défait de Lyon comme de ses précédents adversaires sur un score sans appel (3-0). Serge Gnabry est auteur d’un doublé puis Lewandoski a corsé le score.

Neymar et ses coéquipiers feront face donc à Lewandoski et cie ce dimanche 23 août à Lisbonne.

