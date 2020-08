Les qualifications à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de 2022 reprendront en novembre prochain, a annoncé ce mercredi la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué.

Après les deux premières journées jouées en novembre dernier, les 3-ème et 4-ème journées qui devaient se tenir en mars ont été programmées du 9 au 17 novembre, précise la même source.

Les 5-ème et 6-ème journées auront lieu du 22 au 30 mars prochain, informe la CAF qui a décidé lors de la réunion de son Comité exécutif du 30 juin dernier de reporter la Coupe d’Afrique des nations d’un an de janvier 2021 à janvier 2022.Le Sénégal avait gagné ses deux premiers matchs respectivement contre le Congo (2-0) et contre l’Eswatini (4-1).Les 3-ème et 4-ème journée se joueront contre la Guinée Bissau avec une phase aller à domicile et le retour à Bissau.

En accord avec la Fifa qui a validé le report de la CAN, l’instance dirigeante du football africain, a programmé les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dont la phase finale aura lieu au Qatar en novembre-décembre de la même année. Les deux premières journées de ces qualifications ont été calées entre le 31 mai et le 15 juin 2021, les 3-ème et 4-ème journée du 30 août au 7 septembre 2021 et les deux dernières journées de poule (5 et 6-ème) du 4 au 12 octobre de la même année 2021.

Dans la zone Afrique, les équipes arrivées premières de chaque poule des éliminatoires joueront les barrages qui auront lieu du 8 au 16 novembre 2021.

Le tirage au sort le 21 janvier dernier, a donné 10 poules de quatre équipes et le Sénégal dans le groupe H avec le Congo, la Namibie et le Togo.

Source : APS