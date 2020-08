Papis Demba Cisse ne devrait plus rejoindre Besiktas. En effet, le negicaciation ont été rompues.

La raison ? L’attaquant sénégalais réclame 900.000 euros par an (590 millions FCFA) et un contrat de 2 ans, tandis que Besiktas ne veut lui offrir que 700.000 euros (459 millions Fcfa) de salaire en plus d’un bail d’une année avec un an d’option. Car considérant que le joueur a déjà 35 ans.

Pourtant, selon le journal turc Sabah, les Noir et Blanc, qui étaient auparavant d’accord avec Cisse pour 1 million d’euros par an (658 millions FCFa), ont chargé cette offre et proposé un nouveau contrat de 700.000 euros (459 millions FCFA) garanti et 300.000 euros (196 millions FCFA) de bonus. Le sénégalais a repoussé ce nouvel accord.

wiwsport.com avec Stades