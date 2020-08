Désormais l’ex entraîneur de Trapani de Mamadou Coulibaly, Fabrizio Castori qui a rejoint Salerne en Serie B Italienne cet été, est sur le point de renforcer son nouveau club. Pour atteindre ses objectifs, le technicien italien entend recruter quelques joueurs de son ancien groupe.

Et dans cette liste on y retrouve le nom de Mamadou Coulibaly. Le milieu de terrain Sénégalais, sous contrat avec Udinese Calcio et prêté à Trapani, serait sur les tablettes de son ancien entraîneur, recruté par Salerne.

D’après les informations de la presse Italienne, les discussions sont très avancées et que les deux parties pourraient trouver un accord.

wiwsport.com