Élu sacré meilleur joueur de la Premier League par les fans, Sadio Mané, se dit très fier de recevoir ce trophée. Deuxième meilleur buteur de son club (18 buts) en Premier League, l’attaquant Sénégalais s’est exprimé sur le site officiel du club.

Sur le site officiel de Liverpool, Sadio Mane a manifesté toute sa gratitude aux supporters du championnat anglais qui ont voté pour lui. “Je suis vraiment content et je veux dire merci à tous les fans qui ont voté pour moi.” a t-il confié. Avant d’ajouter: “C’était une très belle saison pour moi et mes coéquipiers et je suis honoré de remporter cette distinction.” Vainqueur du Ballon d’Or Africain, de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe, de la Premier League, Sadio Mane rajoute ce nouveau trophée à sa prestigieuse collection.

