Du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19, les compétitions de navétanes sont suspendues sur toute l’étendue du territoire national. Pour ne pas rester oisif, l’Odcav de Mbour a voulu marquer de son empreinte la riposte contre la pandémie.

La pandémie de la Covid-19 a imposé sa loi, même dans le milieu du sport populaire. Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, les navétanes n’auront pas lieu cette année. À Mbour, le président de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) a concocté un plan de contournement pour permettre aux associations sportives et culturelles (ASC) de la commune de participer à la riposte contre le coronavirus. Il a donné l’information en marge de la réunion du CDD sur la riposte contre la Covid-19, organisée hier par le préfet du département de Mbour, Mor Talla Tine.

Dans ce sens, Pape Amar Mbodj renseigne : ‘’Après avoir sollicité notre hiérarchie, à savoir l’Orcav et l’Oncav, nous avons demandé à chacune des 409 ASC regroupées au sein de 33 zones, d’élaborer un plan d’action dans son quartier. L’Odcav, au niveau départemental également, fera de même.’’

‘’Sans activité, dit-il, nous n’aurons pas de recette. C’est ainsi que nous allons demander aux maires que les subventions préalablement destinées aux activités de vacances soient orientées vers la lutte contre la pandémie’’. Allant plus loin, il précise : ‘’Nous allons ensuite mettre en place un comité de suivi pour voir si les ASC se sont conformées aux engagements qu’elles avaient pris.’’

Dans le même sillage, le président de l’Odcav fait savoir qu’il y a 371 cas confirmés de Covid-19 dans les 16 communes du département de Mbour. ‘’Nous avons noté que depuis la levée des restrictions qui étaient prises lors de l’état d’urgence, les cas se multiplient un peu partout. Il était donc temps que les autorités administratives, les acteurs de la santé, les acteurs communautaires puissent se retrouver pour essayer d’endiguer ce fléau qui guette notre devenir’’.

Ainsi, poursuit-il, ‘’à la suite de ce constat, nous avons été interpelés par ces acteurs. Et d’un commun accord, nous allons solliciter notre hiérarchie, au niveau régional, puis national, par courrier officiel pour demander de surseoir, compte tenu de la situation que traverse le département, aux compétitions du navétane’’.

Car ‘’le département est cité comme une des zones rouges où sévit la maladie et il nous sera difficile de mobiliser des ressources et les acteurs pour organiser des compétitions. C’est pourquoi, conformément aux dispositions réglementaires, nous allons demander une dérogation à notre hiérarchie pour que cette année, on puisse se consacrer à faire du navétane autrement, comme l’Oncav l’a déjà initié avec le ministère de la Santé’’.

C’est dans ce cadre qu’une cellule nationale sera installée et qui va se réunir tous les mardis. ‘’Le 18 août, ce sera le lancement à Dakar. Par déclinaison, des cellules seront installées dans toutes les régions du Sénégal, pour que l’Oncav et les acteurs du mouvement navétane puissent appuyer les pouvoirs et les acteurs dans la lutte contre la pandémie’’.

Pape Amar Mbodj a rappelé que toutes les ASC, toutes les zones, tous les Odcav et les Orcav ont déjà apporté leur contribution à la lutte au niveau national, au plan régional, au niveau départemental et local, depuis le début de la pandémie au mois de mars.

