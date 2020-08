‘’FSF ne peut pas arrêter les compétitions des navétanes », des propos de Amadou Kane, président de l’ONCAV qui apparemment ne semble pas adhérer à la décision de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui a mis fin à la saison 2019-2020 de football à cause de la pandémie de la Covid-19.

Une contradiction avec les mesures mises en place par l’Etat du Sénégal pour lutte contre la maladie qui évolue toujours dans le monde, particulièrement au Sénégal. Les rassemblements sont interdits, et ne peut fixer une date exacte par rapport à la fin de la pandémie.

Le mouvement navétane est-il supérieur au football local ?

Le comité exécutif de la FSF a mis fin au championnat local de la saison 2019-2020. Le championnat professionnel est arrêté et pas de play-off ni de play-down. La reprise est prévue pour le moment le 31 octobre prochain selon l’évolution de la maladie.

Le navétane est du football amateur, c’est le championnat des quartiers. Les associations sportives et culturelles du pays se rencontrent pour jouer des phases zonales, départementales, nationales. Ce qui veut sous entend des fonds par rapport à l’organisation des matches, aux démissions des joueurs, à la réa filiation des équipes et d’autres mécanismes qui permettent à l’ONCAV d’avoir des rentrées d’argent chaque année.

Aujourd’hui, on ne peut pas arrêter le championnat professionnel à cause de la pandémie tout en respectant les mesures venant des autorités et vouloir suivre l’ONCAV dans sa logique d’organiser les navétanes cette année. L’ONCAV est définie comme une organisation de coordination des activités de vacance.

Pourquoi le forcing d’organiser des activités de vacance en pleine Covid-19 ? L’ONCAV a t-elle les moyens d’organiser des matches en respectant les gestes barrières ? L’ONCAV peut-elle organiser des matches sans que la maladie se propage dans les stades et les quartiers ?

