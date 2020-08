Défait sur la pelouse de Manchester City (2-1, huitième de finale retour de Ligue des Champions), le Real Madrid n’a plus de compétition à jouer.

Le champion d’Espagne en titre se concentre donc pleinement sur le mercato estival. Et les premières tendances commencent à se dégager du côté de la capitale espagnole. La priorité est bel et bien déjà définie. Et selon Marca, le leitmotiv de Florentino Pérez est bien simple pour cet été : «vendre, vendre et vendre».

Selon le média espagnol, les joueurs ont été rassemblés pour une conférence au cours de laquelle le directeur général Jose Angel Sanchez s’est adressé à l’équipe. Au cours de son discours, il les a informés que le club était satisfait de leur performance de la saison 2019/20 malgré l’élimination en coupe d’Europe.

Il en a également profité pour confirmer le départ d’Alphonse Areola, expliquant que le club n’était pas en mesure de faire de nouvelles recrues. Il a expliqué qu’il n’y aurait pas de signature cet été en raison de l’impact financier du COVID-19.

Ce qui veut dire que l’épisode Sadio Mané au Real Madrid s’est fermé pour cet été parce que la maison blanche ne compte pas d’enregistrer des recrues.

wiwsport.com