J-1 pour le Paris Saint-Germain. Mercredi soir, sur la pelouse du Estadio da Luz, le club francilien jouera sa place en demi-finale de la Ligue des Champions sur 90 minutes face à l’Atalanta Bergame.

Un match simple pour déterminer une grande partie de l’avenir du club et de certains de ses membres dont l’entraîneur Thomas Tuchel, qui s’est présenté en conférence de presse avec Marquinhos. Ce dernier a tenu à assurer que ses partenaires et lui-même avaient bien préparé cette rencontre.

« Je pense que le groupe se prépare de la meilleure façon possible, avec la motivation, avec l’enthousiasme. On a fait de bons entraînements et des matches importants qui nous ont préparés. On est là dans les meilleures conditions, malgré tout le contexte particulier. On est prêt pour jouer ce gros match. Avec sérénité, enthousiasme, courage. On va mettre tous les ingrédients pour faire un bon match demain », a lancé le coach de Gana Gueye au micro de footmercato.

wiwsport.com