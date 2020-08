Ancien gardien de la sélection ivoirienne et fervent soutien de l’ancien buteur depuis le lancement de sa campagne, Copa Barry assure en effet avoir reçu ce lundi un message de la légende ivoirienne lui annonçant qu’il a obtenu le feu vert de l’instance afin de concourir à l’élection, programmée le 5 septembre !

«À mon réveil, je lis ce message : ‘Bonjour bro ! On est officiellement validé pour la candidature à la FIF’. Signé Didier DROGBA», a écrit le vainqueur de la CAN 2015 sur sa page Facebook. «Famille, MERCI à vous. Merci cher peuple de Côte d’Ivoire, de la diaspora et de toute l’Afrique car plus que jamais votre voix a fait écho. Comme le chante si bien Kerozen : ‘Elevé hé, élevé heeee, tu seras élevé ho ! Quel que soit ce qu’ils vont faire pour te rabaisser, c’est zeroooo…’ Ils ont essayé ils n’ont pas pu, Didier DROGBA, Didier DROGBA hé, la légende ho, Dahizoko tito, continues…»

wiwsport.com avec afrikfoot