« Je veux qu’il reste une pièce maîtresse de mon équipe », a dit le technicien cité par le quotidien sportif français L’Equipe, dans son édition de ce mardi. L’entraîneur de Dijon affirme en effet que le niveau de jeu de son équipe « dépendra de son niveau de performance ».

Mais Alfred Gomis « ne doit pas se sentir investi d’une mission ni surjouer », a toutefois averti le technicien au sujet du gardien sénégalais arrivé sur la pointe des pieds de SPAL (Italie), en août dernier.

Evoquant les changements intervenus au poste de préparateur des gardiens avec le recrutement de l’ancien gardien des Bleus, Grégory Coupet, le coach de Dijon indique que Gomis était dubitatif.

« Alfred (Gomis) était dubitatif quand Laurent (Weber) n’a pas été conservé mais dès la première séance avec Greg, il a été rassuré », a indiqué le coach dijonnais au sujet de son portier, qui a largement contribué au maintien de son équipe dans l’élite française.

Au niveau de la présidence du club, on applaudit le choix du gardien sénégalais qui, arrivé en tant que doublure de l’Islandais Runnarson, est devenu le titulaire dans les buts. « C’est un très bon gardien et humainement il a beaucoup de charisme, c’est un exemple », dit Olivier Delcourt, le président de Dijon.

Agé de 26 ans, Gomis a été obligé pourtant d’arrêter sa saison un peu plus tôt que les autres, en février, à cause d’une rupture du ligament postérieur du genou droit. Mais, au finish, il n’est resté que quelques semaines sans compétition, la Ligue 1 française ayant été arrêtée à cause de la pandémie du Covid-19.