Comme annoncé sur wiwsport.com, Galatasaray souhaite se faire prêter le capitaine des Lions du Sénégal Cheikhou Kouyaté et est rentré en discussions avec Crystal Palace.

Avec le départ de Mario Lemina, et les avenirs incertains de Younes Belhanda et de Jean-Michael Seri, Galatasaray a identifié Cheikhou Kouyaté comme cible pour renforcer son milieu de terrain. Et d’après les premiers contacts, Crystal Palace est d’accord pour envoyer Kouyaté du côté de la Turquie.

Les anglais qui sont prêts à faciliter les modalités de la transaction posent toutefois une condition et souhaitent que Galatasaray prenne en charge la totalité du salaire de Kouyaté qui s’élève à 2,5 millions d’euros par an (environ 200 mille euros par mois, soit 130 millions FCFA de salaire mensuel).

Un montant élevé pour Galatasaray qui souhaite maitriser sa masse salariale et qui va donc dans les négociations qui démarrent cette semaine essayer de faire baisser sa prise en charge salariale à 2 millions d’euros et obtenir l’accord du joueur.

wiwsport.com