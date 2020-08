Une semaine après avoir déposé son dossier de candidature pour l’élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football (FIF) qui aura lieu le 5 septembre, Didier Drogba devrait très bientôt recevoir la réponse de la commission électorale qui va valider ou non sa candidature. En attendant, le coordinateur de campagne de l’ex-attaquant, Eugène Diomandé, se montre des plus optimistes.

«Devant le silence de loi, ce qui n’est pas interdit est permis. Les parrainages doubles ou triples sont permis et autorisés (Drogba a reçu le soutien d’une branche dissidente du groupement d’intérêt des arbitres, dont le bureau exécutif soutient un autre candidat, ndlr). Nous avons suffisamment confiance en cette commission électorale. Et, nous pensons qu’elle saura prendre les bonnes décisions. Franchement, je n’ai aucun doute que les parrainages que nous avons eu seront validés par la commission électorale. Je peux donc vous dire que Didier Drogba sera dans la course pour cette élection», a assuré le dirigeant cité par L’Infodrome. Verdict imminent !

Les 8 parrainages de Drogba :

Clubs de Ligue 1 :

Asi d Abengourou

Sporting Gagnoa

Africa Sports

Clubs de Ligue 2 :

As Denguele

Lys de Sassandra

Clubs de D3 :

Gbale sports de Buyo

Schadrack Fc

Groupement d’intérêts :

Amafci (arbitres)

source: afrikfoot