L’Observatoire du football a fait le classement des valeurs marchandes des joueurs. Sadio Mané et Mohamed Salah sont les deux joueurs africains les plus chers au monde.

Depuis le mois de mars, la valeur marchande des joeuurs a connu une baisse en raison de la Covid-19 qui a arreté ou annulé définitivement plusieurs championnats. Toutefois, sur le classement du CIES, on note que les grandes stats du BIG Five ont toujours la cote et valent des millions d’euros. Le mercato d’été 2020 sera différent sur les négociations mais il faudra toujours casquer fort pour avoir les meilleurs.

En Afrique, le duo explosif d’Europe est bien présent dans le Top 10. Sadio Mané est à la 7e place avec une valeur marchande entre 120 et 150 millions d’euros. Mouhamed Salah le suit au classement avec la meme somme.

Voici la liste des 10 joueurs les plus chers

1. Kylian Mbappé 200-250 millions d’euros

2. Raheem Sterling 150-200

3. Trent Alexander-Arnold 150-200