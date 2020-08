Sheffield United est la 4e meilleure défense de la Premier League. Le club a perdu deux fois cette saison face à Liverpool et le défenseur a révélé l’attaquant le plus coriace qu’il a eu à rencontrer.

George Baldock a fait des révélations sur Sadio Mané qu’il qualifie de « cauchemar ». « Je dis toujours que l’adversaire le plus coriace était de loin Sadio Mane. S’il ne vous court pas avec le ballon, il court derrière vous sans lui. Il court, court, fait des courses en diagonale. Il cherche toujours à se mettre derrière vous et c’est un cauchemar pour vous » a déclaré le joueur anglais de 27 ans.

Baldock admet également que même si Mane est l’attaquant le plus difficile qu’il ait affronté, la qualité qu’il a signifie qu’il a hâte de se tester contre le champion de Premier League la saison prochaine. « Parfois, quand les ailiers veulent que le ballon soit remis aux pieds, cela peut être un peu plus facile, mais c’est juste un joueur de classe mondiale et de loin le meilleur contre lequel j’ai joué. Je veux jouer à nouveau contre lui, à 100 pour cent, et tenter une autre chance, j’aime jouer contre les meilleurs joueurs et je veux jouer à ce niveau pour le reste de ma carrière ».

wiwsport.com