Bruno Valencony est l’entraîneur des gardiennes du PSG. L’ancien portier de Bastia est revenu dans un entretien avec leparisien sur son passage au Sénégal pour rencontrer des marabouts alors que les médecins l’avaient déclaré inapte au football à 21 ans.

Après une longue carrière en France, rien ne le prédestinait à travailler ponctuellement pour une sélection africaine. Quand il plonge dans ses souvenirs, il se rappelle pourtant l’hiver 1992 et un bref passage par le Sénégal.

Deux ans après le début de sa carrière, le portier bastiais se casse les deux scaphoïdes (os du poignet). Le chirurgien lui annonce qu’il devra probablement arrêter sa carrière. « Mamadou Faye (son coéquipier à Bastia) me propose alors d’aller à Dakar pour voir un marabout »

« J’avais eu les deux poignets fracturés et j’ai été déclaré perdu pour le football à l’âge de 21 ans par des médecins de très haut niveau », a indiqué l’ancien portier coéquipier de Mamadou Faye et d’Amara Traoré. D’ailleurs, c’est son ancien coéquipier, Mamadou Faye qui lui avait conseillé de venir consulter « des vieux marabouts au Sénégal parce qu’ils auraient des pouvoirs devant me permettre de me remettre de ce coup du sort ».

« Je n’avais pas beaucoup de choix et j’ai fait le voyage pour consulter à Dakar et à Thiès et ils ont réussi à me remettre à soigner mes poignets cassés alors qu’en France, on m’avait déclaré inapte pour le football. Je suis revenu au Sénégal où j’ai toujours gardé les contacts du marabout de Dakar que j’ai d’ailleurs revu il y a quelques temps. Depuis cette belle histoire, j’ai gardé une relation particulière avec l’Afrique en général et le Sénégal en particulier », a dit le vainqueur de la Coupe de France avec Nice en 1997.

De 2006 à 2012, Bruno Valencony était le préparateur des gardiens des buts des Aiglons de Nice et il a participé à l’éclosion Lloris qui a débuté sa carrière dans ce club avant de la poursuivre à Lyon.

wiwsport.com