OFICIAL Souleymane Aw é Gilista até 2023! 🔴🔵 O lateral-esquerdo de 21 anos é de nacionalidade senegalesa e ao serviço do seu país participou no último ano no campeonato do Mundo de sub-20 e na CAN sub-20. 🇸🇳 @souleymane_aw3 🙌