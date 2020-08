En novembre 2014, les Rhinos ont choqué beaucoup lorsqu’ils ont recruté l’ancienne star de la Coupe du monde El-Hadji Diouf. Le club malaisien de l’Est, Sabah, a été promu du côté de la Super League cette saison, mais quand ils étaient au deuxième niveau, un grand nom s’était présenté de manière inattendue pour eux à un moment donné.

Le milieu de terrain Azzizan Nordin a rappelé Diouf comme un joueur senior gentil et serviable, dans une interview avec la Ligue malaisienne de football (MFL).

«Les garçons et moi avons pensé que c’était une blague au début, mais nous ne pouvions pas en croire nos yeux quand nous l’avons finalement vu à l’entraînement.

« Diouf était incroyable à tous points de vue, en particulier pour la réception et la livraison du ballon. La façon dont il a pu conserver la possession était spéciale et de classe mondiale, car il avait joué en Coupe du monde et en UEFA Champions League .

« Il m’a appris une fois qu’en tant que milieu de terrain, je devais rechercher les positions de mes coéquipiers pour connaître mes options avant de recevoir le ballon, et pas après. Ce n’était pas seulement moi; les autres jeunes joueurs de Sabah ont également reçu des conseils de lui, et il a été généreux avec ses conseils », a déclaré l’international malaisien de 26 ans.

L’attaquant sénégalais est arrivé à Kota Kinabalu avant la saison 2015, vers la fin de sa riche carrière qui a nécessité une renommée instantanée lors de la Coupe du monde 2002.