Le stade Maniang Soumaré de Thies va disposer d’un gazon synthétique. La ville de Thies, la FSF et le ministére des sports ont lancé ce samedi les travaux d’installation. Maniang Soumaré va permettre à Lat Dior, l’actuel précieux bijou du football sénégalais de respirer.

« Merci à la FIFA qui a bien voulu mettre à notre disposition les fonds Forward pour installer du gazon sur ce terrain. C’est au cours du tournoi de l’UFOA qui s’est tenu ici à Thies que nous avions eu des échanges approfondies enclenchant le processus concernant les travaux d’installations d’un gazon synthétique. Le stade Maniang Soumaré est le véritable de Thies du point de vue de son emplacement géographique mais aussi de son histoire » a déclaré le maire Talla Sylla qui a remercié aussi le président de la FSF, la ligue de football professionnel, mais aussi le ministre des sports qui s’est engagé au delà de l’installation d’une pelouse.

« Nous savons aujourd’hui que le stade Lat Dior accueille de grandes rencontres et en réhabilitant ce stade Maniang Soumaré, nous permettrons au premier stade cité de respirer, mais aussi à la ville de Thies d’être au rendez-vous du football sénégalais » s’est réjoui le maire.

De son coté, le président de la FSF Augustin Senghor a expliqué qu’un protocole d’accord a été signé entre la fédération sénégalaise de football et la mairie de Thies pour la mise à la disposition du stade à la ville.

« Aujourdhui, on le sait, Thiès souffre d’un manque d’infrastructures pour la pratique du football notamment les navetanes, cela a duré plusieurs années. Par la force des choses, le stade Lat Dior Thies est la seule infrastructure )qui reçoit les grandes compétitions du football sénégalais et Thies est l’une des ligues qui montre le plus de vitalité dans notre football. Ainsi, il a été décidé de réhabiliter ce stade et le mettre à la disposition de tous ces jeunes. »

Le stade Maniang Soumaré est une infrastructure polyvalente pouvant accueillir 8000 personnes. Les travaux vont durer 4 mois.

wiwsport.com