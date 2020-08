Durant la première moitié de saison en France, Idrissa Gana Gueye avait mis tout le monde d’accord. Mais plus la saison avançait, plus les critiques s’accumulaient autour du joueur.

Interrogé par AfriqueSports lors d’une rencontre virtuelle sur Dream Team Sports, Jean Marc Adjovi Boco, co-fondateur de l’Institut Diambars au Sénégal, a donné son avis sur la situation et l’avenir du Sénégalais. Pour lui, Idrissa Gueye doit rester dans la capitale française.

« Je suis certain qu’il ne doit pas quitter le PSG. Il a démontré ses qualités et qu’il est était un joueur utile. Même si effectivement, il a eu des matches un peu moins bon depuis sa blessure. Mais il doit rester et je pense qu’il restera au PSG. Il sait jouer à tous les postes du milieu. Il aime finir les actions, jouer un peu plus haut, mais si je dois choisir un poste pour lui, ce serait devant la défense. Il lit bien les trajectoires, il est agressif sur le porteur et il est capable de passer devant son adversaire. C’est là où je le trouve le plus efficace », ajoute l’ancien capitaine de la sélection béninoise », affirme t-il.

wiwsport.com