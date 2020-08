« Nous sommes inquiets, il a pris un gros coup. On doit attendre, je ne sais pas exactement le diagnostic. Nous sommes inquiets. Pas bien, c’est une grande incertitude, un grand grand problème ». Tels étaient les mots de Thomas Tuchel à propos de Marco Verratti en conférence de presse d’après match contre Sochaux (1-0). Et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.

Présent officiellement pour le stage au Portugal qui se déroulera à Faro, le milieu de terrain du PSG sera selon nos informations finalement forfait pour le quart de finale contre l’Atalanta Bergame, le 12 août prochain. Le Petit Hibou a passé une IRM cette semaine, qui a confirmé une lésion au mollet. Blessé lors d’un choc à l’entraînement, le chouchou du Parc des Princes pourrait même être absent jusqu’à la fin de la Ligue des champions.

Si le club n’a pas encore communiqué officiellement sa durée d’indisponibilité, plusieurs sources concordantes nous confirment un forfait de plusieurs semaines au minimum et, en tout état de cause, un forfait pour le match le plus important de la saison. Cette absence s’ajoute à celle de Lavyin Kurzawa, sorti sur blessure en finale de la Coupe de France face à Lyon. Le latéral gauche souffre en effet d’une lésion musculaire à une cuisse.

