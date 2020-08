L’attaquant international Dame Diop plaide pour le retour en équipe nationale de Papiss Demba Cissé, auteur de 22 buts dans le championnat d’élite de la Turquie, durant la saison 2019-2020 qui vient de prendre fin.

« Si j’étais sélectionneur de l’équipe nationale, Papiss serait le premier attaquant que j’aurais convoqué », a déclaré l’ancien joueur des U17, des U20 et de l’équipe nationale olympique du Sénégal. Papiss Demba Cissé prend certes de l’âge « mais il continue de faire des merveilles », a argué Diop dans un entretien publié par le site footsenegal.com.

Cissé, âgé de 35 ans, ancien attaquant de Newcastle, a inscrit 22 buts en championnat. Ses performances durant la saison 2019-2020 déclenchent une rude concurrence chez les plus grands clubs de l’élite turque, qui désirent le recruter. Il n’a plus joué pour la sélection nationale depuis la CAN 2015.

Dame Diop, qui vient d’être promu dans la Super Ligue turque avec Hatayspor, son club, estime qu’il n’existe pas de joueur plus méritant que l’attaquant d’Alanyaspor en équipe nationale. Diop a servi le Touré Kunda, devenu Mbour Petite-Côte. Il a joué aussi en équipe nationale A’ en 2014, sous la direction d’Aliou Cissé, l’actuel sélectionneur national. Il est passé par la Russie, l’Arménie et la République tchèque, avant de rejoindre la D2 turque, cette année.

source: APS