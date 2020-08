Pour ce trophée, Sadio Mané (18 buts 35 matchs 9 pd) est en concurrence avec ses 3 coéquipiers à Liverpool. Il ne sera pas en rivalité avec Mohamed Salah, meilleur buteur du club ou encore l’indéboulonnable défenseur Virgil Djik. La ligue a choisi Trent Alexander Arnold (38 matchs 4 buts 13 PD) et le meilleur joueur de la saison selon les journalistes Jordan Henderson (30 matchs 4 buts 5 PD).

Un autre concurrent de Mané sur plusieurs trophées de la saison est en lice. Kevin De Bruyne de Manchester City avec de bonnes notes durant cette saison ( 35 matchs 13 buts 20 PD). Le meilleur buteur de la saison Jamie Vardy de Sheffield United est aussi nominé (35 matchs 23 buts 5 PD). Son dauphin au classement Danny Ings de Southampton (38 matchs 22 buts 2 PD) et le gardien de but de Burnley, Nick Pop qui a joué tous les matchs de la saison boucle cette liste de nominés.

Ce trophée de joueur de l’année existe depuis 1994 et est différente des prix PFA (meilleur joueur selon l’association des footballeurs professionnels et entraîneurs) ou FWA (selon les journalistes).

— Premier League (@premierleague) August 7, 2020