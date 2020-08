Réputés pour leurs belles actions humanitaires, Faouzi Ghoulam et Kalidou Koulibaly, se sont distingués par un geste des plus émouvants en exauçant la dernière volonté d’un supporter mourant.

Après avoir bénéficié de quelques jours de repos avant le huitième retour de Ligue des champions contre le Barça prévu ce samedi au Camp Nou, les deux défenseurs africains de Naples en ont profité pour se rendre au chevet d’un supporter napolitain quelques jours seulement avant son décès rapporte lescore. Vito, un jardinier âgé qui habitait à Lacco Ameno. Il était pendant un certain temps malade et incapable de marcher et son seul divertissement était les matchs télévisés de Naples.

C’est le voisin du défunt qui a demandé à l’Algérien et au Sénégal d’exaucer la dernière volonté de Vito, surnommé le « Colonel ». L’homme en question a raconté dans les colonnes du journal local Il Mattino que les deux joueurs des Partenopei qui effectuaient une excursion en bateau prévue sur l’île d’Ischia, non loin de Naples, ont accepté avec joie sa demande. « Un des souhaits de Vito était de rencontrer un joueur de Naples mais c’était compliqué parce qu’il était alité depuis plusieurs années. Quand j’ai raconté ça à Ghoulam et Koulibaly ils m’ont dit: « Où habite-t-il? Allons-y! ». Je suis fier d’avoir pu exaucer ce souhait et surtout d’avoir eu un voisin comme lui. », a-t-il témoigné.

Il y a quelques jours, Vito est décédé et Ivan a décidé de faire connaître l’histoire avec une publication sur son profil Facebook.

