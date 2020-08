A l’aller, les deux clubs avaient fait un match nul (1-1). Ce soir à 19 heures, l’un des deux adversaires va se qualifier en demi-finale. Pour Olympiakos où évoluent les deux défenseurs Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé, il faut se qualifier. Le dernier cité était en conférence de presse avant-match hier « Nous devons donner tout ce que nous avons et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ce match. Nous nous sommes battus pour atteindre ce niveau et nous ferons tout pour nous qualifier. C’est absolument important pour notre club » a déclaré l’ancien joueur de l’AS Pikine.

🔴⚪️💬 @cissepapeabou: «We must give all we have and do everything in our power for this match. We have fought hard to reach this stage and we will do everything to qualify. It is absolutely important for our Club!».#Οlympiacos #UEL #WOLOLY #PressConference #Quotes @Wolves pic.twitter.com/VANmfbcsbR

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) August 5, 2020