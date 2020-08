Invité sur le plateau de 7tv hier mercredi, l’agent a livré ses vérités par rapport à l’avenir de Sadio Mané à Liverpool.

“Rester à Liverpool n’est pas une mauvaise chose mais un joueur a besoin de challenge. Qu’est-ce qu’il va gagner de plus qu’il n’a gagné s’il reste à Liverpool. Sadio a mis la barre assez haute. Il a tout gagné avec Liverpool. Donc, à un moment donné, il faut savoir partir au bon moment”, a-t-il lâché avant de poursuivre.

“Je sais personnellement que depuis trois ans le Real s’intéresse à Sadio Mané. Pour moi, aller au Real ce n’est pas une régression au contraire c’est un aboutissement. Tu arrives dans un club galactique. Tu seras encore plus médiatisé. Le Real, c’est un des clubs les plus connus au monde. Si effectivement, l’intérêt du Real est réel, moi je l’aurai conseillé de l’accepter”, a-t-il conclu. Le message est passé. On attend désormais de savoir comment Sadio Mané compte s’y prendre concernant son avenir.

