Ce mercredi en match amical le Paris Saint-Germain affrontait Sochaux au Parc des Princes. Omar Daf, entraîneur sochalien, s’est arrêté au micro de beIN SPORTS après la victoire parisienne (1-0).

« C’est un enseignement pour nous. On accepte que l’on ne soit pas dans la même catégorie. C’est l’une des meilleures équipes européennes, en France ils ont tout gagné. Pour les gamins, c’était important qu’ils s’approchent du haut niveau. On en a profité. Il y a beaucoup de choses à tirer. On va continuer à travailler. On avait un groupe très jeune. On a travaillé avec beaucoup de rigueur. »

Pour Sochaux, ce match était une belle expérience avec l’occasion d’avoir un travail difficile pour avancer dans sa préparation estivale. Même si la plupart des « stars » étaient absentes, les Sochaliens ont tout de même pu affronter une équipe de haut niveau. On a d’ailleurs vu des choses intéressantes de la part des Titis parisiens, qui composaient la majeure partie de l’équipe pour les 10 dernières minutes de jeu. Il y a la défaite, ce qui n’est jamais agréable, mais Sochaux a tout de même surtout du positif à retenir de cette soirée. Surtout qu’il y a eu de belles phases de jeu proposées par l’équipe sochalienne.

source: parisfans.fr