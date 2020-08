C’est la fin de l’aventure pour les deux défenseurs sénégalais du club grec de la Pirée. Olympiakos est éliminé en Europa League, Wolverhampton l’a battu ce jeudi (1-0) en huitième de finale retour.

A l’aller, les deux clubs se sont neutralisés (1-1). Pour le match retour au Royaume Uni, les Loups ont scellé le sort du match dés la 8e minute en inscrivant l’unique but de la partie sur penalty. Le club grec tentera de revenir au score notamment avec un but refusé de l’international guinéen Mady Touré. Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, titulaires ce soir, ont tous les deux reçus un carton jaune. Olympiakos est éliminé!

