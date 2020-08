Une blessure musculaire l’avait éloigné des pelouses après seulement 5 matchs joués lors de la reprise. Sa saison 2019-2020 est ainsi bouclée. Après une chirurgie post genou, il a effectué hier, un entrainement individuel. La bonne nouvelle est partagée par son coéquipier dans le club allemand, Omar Mascarell.

Une saison compliquée pour le joueur de 29 ans qui n’a joué que 15 matchs cette saison (2 buts et une passe décisive). Rappelons qu’au mois de novembre, il a été blessé au genou et avait manqué 15 rencontres en Bundesliga. Il n’a pu retrouvé la compétition qu’en mai.

Happy to be back. With my big man @salouf5 💪🏽💙 pic.twitter.com/7Ie1Z5FYdY

— Omar Mascarell (@Omarmascarell39) August 5, 2020