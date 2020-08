Concernant le secteur défensif, les Citizens viennent de boucler la première partie du renforcement. Le défenseur central Nathan Aké a signé hier un contrat de 5 ans pour un montant de 45 millions d’euros. Désormais, Manchester City veut boucler un autre dossier: Kalidou Koulibaly.

Les négociations officielles vont désormais commencer. Manchester City est officiellement entré en contact avec Naples afin de connaitre les conditions de sortie de Koulibaly. Les deux parties ont d’ailleurs prévu de se rencontrer la semaine prochaine selon Footmercato. Une première offre pourrait d’ailleurs arriver d’ici là. De son côté, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, ne retiendra pas son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023.

Selon notre source, depuis un peu plus de deux semaines, Txiki Begiristain est revenu aux nouvelles concernant le défenseur de Naples. Depuis, les discussions sont allées un peu plus loin puisque le directeur sportif des Skyblues a indiqué à son représentant Fali Ramadani qu’il était prêt à proposer un salaire conséquent au joueur pour s’attacher ses services.

Toutefois, ce qui devrait animer le débat serait l’offre à faire. Naples est prêt à baisser le prix initial (100 millions d’euros) jusqu’à 80 millions d’euros. Or, City ne voudrait pas dépasser la somme de 60 millions d’euros. Il faudra proposer un peu plus si l’on sait que Manchester United est toujours aux aguets. Les Mancuniens ont également de nouveau entamé des discussions pour ce transfert. Eux aussi ont de grandes ambitions pour la saison prochaine et voudraient bâtir une charnière solide Koulibaly-Maguire.

